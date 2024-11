Veranstaltungen, Museum oder doch eher ein Haus der Genossenschaften? Für das Amo in Magdeburg gibt es Ideen. Nur mit einer Einigung ist es schwierig.

Kommentar zum Amo in Magdeburg: Auf des Pudels Kern besinnen

Magdeburg. - Da steh' ich nun, ich armer Tor. Und bin so klug als wie zuvor! Was Goethe seinen Faust vor mehr als 200 Jahren sagen ließ, ist im Heute längst zum geflügelten Wort geworden. Und trifft auf die Nachnutzung des Amo perfekt zu. Denn: Wir sind alle so schlau wie vor dem internen Gipfel um die Zukunft des Kult-Kulturhauses.