Die Anwohner des Moritzplatz-Quartiers in Magdeburg-Neustadt sind frustriert. Fehlende Sicherheit und Ordnung sind für sie ein großes Thema. Das gilt es, ernst zu nehmen.

Magdeburg. - In Magdeburg-Neustadt gibt es Probleme. Dies schön- oder kleinzureden, hilft niemandem. Wenn Anwohner sich nicht sicher fühlen, muss man das als Stadt und Gesellschaft erst einmal ernst nehmen. Die Ursachen und Gründe sind aber sicher nicht eindimensional, sondern vielschichtig.