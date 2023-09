In Magdeburg wird eine Dokumentenausgabebox in Betrieb genommen. Wo er steht und für welchen Bereich er eingesetzt wird.

Magdeburg - Die Landeshauptstadt Magdeburg hat sich den ersten Automaten zur Ausweisausgabe geleistet. Er soll in Kürze in Betrieb gehen. Ist das endlich an der Zeit - oder braucht eben alles seine Zeit?

Immer wieder wird kolportiert, wie langsam die Digitalisierung in Deutschland voranschreitet. Das fängt bei der Infrastruktur in Form des schnellen Internets an und hört bei einem digitalisierten Bürgerservice längst noch nicht auf. Dass man bei Letzterem jetzt einen Fortschritt in Magdeburg noch erleben darf – manch einer hätte daran womöglich nicht mehr geglaubt.

Auf der anderen Seite darf man nicht ungerecht sein. Denn es handelt sich bei der Digitalisierung einer Verwaltung um eine Mammutaufgabe. Unter anderem geht es hier um Fragen der Sicherheit und um den Datenschutz.