Kommentar zum Kürbisfest in Magdeburg-Diesdorf: Eine Frage des Zeitpunkts

Im Magdeburger Stadtteil Diesdorf findet am 8.10.2022 das erste Kürbisfest statt. Ob es die richtige Zeit zum Feiern ist, ist Thema eines Kommentars der Magdeburger Volksstimme.

Kürbisse sind am 8.10.2022 Thema im Magdeburger Stadtteil Diesdorf.

So richtig ist vielen Menschen derzeit nicht nach feiern zumute: In der Welt beherrschen Krisen und Kriege das Bild, und wie die Belastungen für den eigenen Geldbeutel aussehen werden, mögen sich viele Menschen jetzt noch nicht einmal ausmalen. Ist das also die richtige Zeit, um Feste auszurichten?