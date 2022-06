Kommentar zum Magdeburger Eulenberg: Es ist ein Industriegebiet

Auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche neben der A14 soll in Magdeburg am Eulenberg ein neues Industriegebiet entstehen.

Etwas wie freudige Umstände waren es in den vergangenen Wochen, die so manchen in Magdeburg überaus erwartungsvoll in die Zukunft blicken ließen: Ein neues Familienmitglied soll da seinen Platz im Kreise der Magdeburger Industrie- und Gewerbegebiete finden. Und so begab es sich nun, dass der Stadtrat tagte kreißte und gestern nun die Kunde ihren Weg nahm: Es ist ein Industriegebiet. Sein Name: Eulenberg. Doch ob aus dieser Neuling tatsächlich gut gedeihen wird, ist keineswegs sicher.