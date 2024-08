Magdeburg - In Magdeburg steht der Vorschlag im Raum, die Hermann-Gieseler-Halle zu verkaufen und an ihrer Stelle das Amo zu sanieren. Doch wie sehr die Magdeburger sowohl am Amo als auch an der Hermann-Gieseler-Halle hängen, zeigen die emotionalen Diskussionen der vergangenen Jahre. Diese dürften jetzt wieder einsetzen.

