Meinung Kommentar zum Wegerecht am Elbufer: Zu erwartender mäßiger Erfolg

Radfahrer dürfen einen Teil des ufernahen Radweges an der Elbuferpromenade am Schleinufer in Magdeburg nicht mehr fahrend nutzen. Am Sonntagnachmittag hatten viele Radfahrer allerdings noch nichts davon bemerkt.