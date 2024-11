Weil immer mehr Buden in der Vorweihnachtszeit in der Cityöffnen, lädt die Stadt Magdeburg nun zu einem Runden Tisch ein.

Magdeburg - Der Weihnachtsmarkt ist in Magdeburg schlichtweg d a s Ereignis des Jahres. Kein anderes Event holt mehr Menschen mit Geld in die City. Seine Ausstrahlung sorgt für Belebung und lässt die Kassen der Händler im Umfeld klingeln.

Wer eine halbwegs lebendige Innenstadt auch außerhalb der Adventstage in Magdeburg will, muss wissen: Der Budenzauber ist eine der wichtigen Grundlagen dafür. Die Einnahmen in der Weihnachtszeit versetzen Händler erst in die Lage, ihre Läden auch in umsatzärmeren Zeiten offen zu halten.

Dennoch: Ein Konkurrentenschutz für den großen Markt ist rechtlich weder mach- noch emotional vermittelbar. Stattdessen sollten alle Anbieter der City über den eigenen (Weihnachts)Tellerrand schauen und aufeinander zugehen.

Magdeburg als Weihnachts-City noch stärker zu vermarkten, das wäre doch was – und würde allen helfen. Die Stadt hat mit dem Aufruf zum Weihnachtsmarktgipfel den ersten richtigen Schritt getan.