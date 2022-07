Kommentar zur Brücke am Barleber See: Kosten und Nutzen abwägen

Die Gründe für den Neubau einer Brücke am Barleber See in Magdeburg überzeugen nicht gänzlich. Der Stadtrat sollte daher die Investition genau abwägen.

Stefan Harter über die geplante Brücke am Barleber See in Magdeburg.

Magdeburg - Die neue Brücke zum Barleber See soll aktuell 750.000 Euro kosten. Bleibt die Lage in der Baubranche so angespannt oder verschärft sie sich sogar noch mit Blick auf den Rohstoffmarkt, sind es am Ende vielleicht sogar eine Million Euro und mehr, die die Überquerung der Schrote kosten könnte.