Eine weitere Haltestelle geht am Magdeburger Hauptbahnhof in Betrieb. Hier halten Straßenbahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe.

Kommentar zur Freigabe der Haltestelle am Hauptbahnhof Magdeburg: Viel Licht und ein klein wenig Schatten

Magdeburg - Mit der Freigabe der neuen Haltestelle am Kölner Platz in Magdeburg auch in Richtung Stadtzentrum ist das Thema Tunnelbau für die Magdeburger Verkehrsbetriebe abgehakt. Und tatsächlich verkürzen sich die Wege für jene Menschen, die zwischen der Straßenbahn und dem Zug umsteigen möchten.

Und auch im Vergleich zu dem früher, als für manch Menschen alles besser war, ist die Situation komfortabler: Wer zur Wendezeit den nächsten Weg von den Straßenbahnlinien 4, 5, 8 oder 13 zum Bahnhof suchte, musste sich entweder zwischen den Autos am Damaschkeplatz durchdrängeln und zum Platz der Volkssolidarität genannten Kölner Platz und dann durch den Fußgängertunnel laufen oder eine nicht minder lange Strecke von der damaligen Haltestelle Wilhelm-Pieck-Allee/Otto-von-Guericke-Straße in Kauf nehmen.

Doch bei all dem Licht – ein wenig Schatten ist doch dabei. Denn mit dem Wegfall der Ersatzhaltestelle werden die Wege zum ÖPNV bis zum Bau der neuen Strecke durch den Editharing weiter für die, die im Bereich von Roseggerstraße und Gellertstraße wohnen.