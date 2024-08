Zwei neue Wohngebiete, aber immer noch die gleiche, alte Straße. Und immer noch eine Anbindung an den ÖPNV, der nicht barrierefrei ist. Im Südosten Magdeburgs muss sich was ändern.

Miserable Anbindung in Magdeburgs Südosten

Magdeburg. - Jahrelang aufs Abstellgleis geschoben und fast vergessen, bewegt sich was im Südosten der Stadt. Aus Industriebrachen werden Wohngebiete. Die Einwohnerzahl der Stadtteile Salbke und Westerhüsen wird sich so in den nächsten fünf Jahren fast verdoppeln.