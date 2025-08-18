weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Magdeburgs OB Borris in der Kritik Kommentar zur Weihnachtsmarkt-Affäre: Was aus den Vorwürfen jetzt folgt

Hat die Magdeburger Stadtverwaltung einen Weihnachtsmarkt-Konkurrenten behindern wollen oder nicht? Die Affäre dazu gewinnt an neuer Brisanz. Mittendrin jetzt auch Magdeburgs OB Simone Borris. Was daraus folgt.

Von Rainer Schweingel 18.08.2025, 11:46
Rainer Schweingel ist Leiter der Volksstimme-Lokalredaktion Magdeburg.
Rainer Schweingel ist Leiter der Volksstimme-Lokalredaktion Magdeburg. Foto: David Behrendt

Magdeburg - Die neu aufgetauchten E-Mails von und an Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) bringen noch einmal zusätzliche Brisanz in den ohnehin schon schwer aufgeladenen Vorwurf: Wer hat wann wen in den Ämtern aufgefordert, einen möglichen Konkurrenten des Magdeburger Weihnachtsmarktes auszuschalten oder zumindest zu behindern?