Kaffee statt Krankenkasse? Eine Idee, leerstehende Flächen am Alten Markt bevorzugt an Gastronomen zu vermieten, sorgt im Magdeburger Stadtrat für Streit.

Von Sabine Lindenau 13.10.2025, 07:10
Leere Schaufenster in bester Lage: Auf dem Alten Markt in Magdeburg steht eine Gewerbeeinheit leer, für die sich Gastronomie anbieten würde. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Den Ratskeller neu zu verpachten, hat nicht geklappt. Er steht seit Jahren leer. Nun ist eine weitere ebenerdige Gewerbefläche am Alten Markt in Magdeburg hinzugekommen, die sich für ein Café oder Restaurant anbieten würde. Doch können Gastronomen hier Vorrang haben?