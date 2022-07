Wie Magdeburg nach der Intel-Ansiedlung seine Interessen sichern möchte

Magdeburg - Im kommenden Jahr möchte Intel mit dem Bau der ersten seiner Chipfabriken auf dem Eulenberg in Magdeburg beginnen. Spätestens mit deren Inbetriebnahme rechnen Planer mit einem höheren Bedarf an Wohnraum und Infrastruktur. Auch wenn beim Ringen um die Intel-Ansiedlung alle an einem Strang ziehen – eine gewisse Konkurrenz bliebt trotzdem. Entscheidet doch der Standort von Gewerbegebieten und Wohnanlagen darüber, in welcher Kommune am Ende die Steuereinnahmen sprudeln. Sind doch beispielsweise mit der Ansiedlung von Intel auch kostenintensive Investitionen in Magdeburg erforderlich.