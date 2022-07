Kostenfreier Museumssonntag floppt im Magdeburger Stadtrat

Magdeburg - Jeden ersten Sonntag im Monat kostenlos ins Museum – diese Idee stellte die Fraktion FDP/Tierschutzpartei erstmals bereits im Juli 2021 im Stadtrat Magdeburg zur Diskussion. Die Fraktion verwies beispielhaft auf Berlin und den dortigen Museumssonntag, an dem 60 Kultureinrichtungen kostenlos ihre Türen öffnen. Am Ende könne ein gesteigertes Interesse an den Ausstellungen sogar Mehreinnahmen durch mehr Besucher auch an anderen Tagen in die Kassen spülen.