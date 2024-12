Das Studio „Monster Hornet Ink“ in Magdeburg-Olvenstedt hat das Motiv „Pray for Magdeburg“ entworfen und sticht es kostenlos. Die Nachfrage ist groß: Es gibt bereits Terminlisten für März.

Magdeburg - Die Tattoo-Maschine von Tätowierer Vinc steht seit über eine Woche kaum mehr still. In dem Studio „Monster Hornet Ink“ in Neu-Olvenstedt geben die Kunden sich die Klinke in die Hand. Der Grund: Dort wird das Gedenk-Tattoo mit dem Namen „Pray for Magdeburg“, also „Betet für Magdeburg“, kostenlos gestochen.