In Magdeburg wurden in kurzer Zeit sieben Autos aufgebrochen. Die Polizei warnt vor den Tätern.

Magdeburg l Zwischen dem 6. und 9. September 2019 wurden im Magdeburger Stadtgebiet mehrere Autos aufgebrochen. Der Polizei wurden insgesamt sieben Einbrüche in Fahrzeuge gemeldet. Die Einbrüche ereigneten sich in den Stadtteilen Neue Neustadt, Industriehafen und Brückfeld. Die unbekannten Täter brachen in die Fahrzeuge ein und entwendeten diverse persönliche Gegenstände. Die Fahrzeugtypen Volkswagen, Dacia, Ford und Mercedes waren davon betroffen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein. Die Polizei weist deshalb daraufhin, keine Wertsachen im Auto zu lassen, auch dann nicht, wenn man sich nur kurz vom Auto entfernt.