Magdeburg l Ein wütender Sohn hat seinen Vater mit dem brennenden Strahl aus einer Sprayflasche verletzt. Nach Polizeiangaben hatte i, Stadtteil Lüttgen-Salbke ein 13-jähriger Sohn seinen 48-jährigen Vater in der Wohnung mit einer Sprayflasche und einem Feuerzeug bedroht. Er forderte die Herausgabe von seinem Bargeld. Dabei entzündete der Sohn die entweichenden Spraydosengase und verletzte seinen Vater leicht im Gesicht und versengte ihm die Haare. Der Vater konnte den Angriff abwehren und der Sohn flüchtete aus der Wohnung. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, wurde aber erst am Sonnabend der Polizei mitgeteilt.