Ein beliebter Spazier- und Radweg auf dem Werder in Magdeburg zeigt deutliche Schäden. In einem Treffen von Bürgern war er jetzt Thema.

Der Weg an der Alten Elbe auf dem Werder in Magdeburg weist inzwischen sichtbare Schäden auf.

Magdeburg. - Der Weg entlang der Alten Elbe auf dem Werder in Magdeburg ist bei Fußgängern wie Radfahrern beliebt: Auf der einen Seite der naturnahe Flussarm mit dem weiten Blick nach Brückfeld, auf der anderen Seite von Norden kommend die ruhige Oststraße, später der Weg gänzlich abseits des Autoverkehrs. Dass dieser Weg nicht im besten Zustand ist, war bei einem Treffen von Bewohnern des Werders auf einem Treffen der Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit Thema.