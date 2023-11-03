Konzerte, Theater, Feste und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 21.9.2025.

Konstantin Volostnov gibt Orgelkonzert in Magdeburger Kathedrale St. Sebastian

Die Kathedrale St. Sebastian öffnet in diesem Herbst ihre Türen für eine neue Reihe von Konzerten unter dem Titel „Herbst-Orgelpunkt“. Insgesamt zehn Abende widmen sich der Vielfalt der Orgelmusik und knüpfen damit an die bekannte Reihe „Winter-Orgelpunkt“ an.

Den Beginn übernimmt diesen Sonntag der Berliner Organist Konstantin Volostnov. Unter der Überschrift „Die Schönheit der Orgeltraditionen“ bringt er Werke von Bach, Catoire, Glasunow, Goedicke und Mendelssohn zum Klingen. Der Eintritt bleibt kostenfrei, Spenden am Ende des Programms unterstützen die Reihe. Volostnov, geboren 1979 in Moskau, zählt seit Jahren zu den prägenden Namen der europäischen Orgelszene. Er spielte bei internationalen Festivals in Haarlem, Chartres, St. Albans und Hamilton, gastierte in Konzertsälen weltweit und veröffentlichte 20 CDs. Darunter befinden sich Gesamteinspielungen der Orgelwerke von Bach und Brahms.

Seine künstlerische Laufbahn wird von Preisen in Wettbewerben begleitet, etwa in St. Albans 2009 oder Schramberg 2008. Zwischen 2010 und 2022 lehrte er am Moskauer Konservatorium, wo er junge Musikerinnen und Musiker förderte. Seit 2024 lebt Volostnov in Berlin und setzt von dort aus seine internationale Karriere fort.

Konstantin Volostnov spielt diesen Sonntag, 21. September, ab 16 Uhr in der Kathedrale St. Sebastian in der Max-Josef-Metzger-Straße.

Lieder im Wagner-Foyer der Magdeburger Opernhauses

Im Wagnerfoyer des Opernhauses erklingt diesen Sonntag, 21.9., um 14 Uhr der Liedernachmittag „Dichterliebe“ mit Marko Pantelić und Marina Mikić. Der Magdeburger Bariton widmet sich Robert Schumanns „Dichterliebe“ op. 48, einem der berühmtesten Liederzyklen der Romantik. Die Texte stammen von Heinrich Heine, dessen poetische Bilder und feine Ironie Schumann in 16 Liedern musikalisch deutete.

Pantelić steht damit in einer Reihe mit seinem Ensemble-Kollegen Johannes Stermann, der im März Schuberts „Winterreise“ interpretierte. Nun eröffnet Pantelić mit der „Dichterliebe“ einen weiteren Weg durch das romantische Liedrepertoire. Begleitet wird er von der serbischen Pianistin Marina Mikić, die als Kammermusikerin einen internationalen Ruf genießt.

Neben Schumann umfasst das Programm ausgewählte Romanzen von Sergei Rachmaninow. Zu hören sind Werke wie „Ne poj krasavica“ op. 4 Nr. 4, „Son“ op. 38 Nr. 5 oder „Utro“ op. 4 Nr. 2. Die Zusammenstellung verbindet deutsche Frühromantik mit russischer Spätromantik.

Abschiedsbrief im Insel Theater in Magdeburg

Das Insel Theater zeigt derzeit das Kammerspiel „Der Abschiedsbrief“. Im Mittelpunkt stehen Maud, eine preisgekrönte Pianistin, und ihr Ehemann Julien, Psychoanalytiker mit drei Jahrzehnten Eheerfahrung.

Als Julien versucht, sich das Leben zu nehmen, wird er von Maud gerettet. Ein Abschiedsbrief fehlt, doch entwickelt sich in einer langen Nacht ein intensiver Dialog über Liebe, Vergangenheit und gemeinsame Zukunft. Die beiden Figuren bewegen sich zwischen leidenschaftlichen Auseinandersetzungen, humorvollen Wendungen und Momenten tiefer Ernsthaftigkeit. Autorin Audrey Schebat zeichnet das Bild einer Beziehung, die in all ihren Spannungen sichtbar wird. Auf der Bühne übernehmen Marion Elskis und Stephan Wapenhans die Rollen des Paars und gestalten den Wechsel von Komik zu Dramatik fließend.

"Der Abschiedsbrief" läuft am 21.9., (Warteliste) und am 22.9. sowie vom 25. bis 27. September jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 28. September, um 18 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.

Herbstfest auf der Magdeburger Katzeninsel

Der Gnadenhof Katzeninsel lädt an diesem Sonntag, 21.9., von 13 bis 18 Uhr, zum Herbstfest in die Windmühlenstraße 70 ein. Der Tag steht im Zeichen des gemeinsamen Abschieds in die Tierwinterruhe und zugleich im Gedenken an Konrad Trummer, den Gründer des Hofes, der im September 2024 verstorben ist. Die Besucher erwartet ein Beisammensein, bei dem Erinnerungen geteilt, die Tiere noch einmal in den Mittelpunkt gestellt und Momente der Gemeinschaft erlebt werden. Für Bewirtung ist gesorgt.

Der Verein, der nach Trummers Tod einen neuen Vorstand formierte, führt die Arbeit in seinem Sinne fort. Mit viel Engagement schafft der Hof ein Zuhause für Tiere, die nicht mehr in ihren ursprünglichen Lebensumständen bleiben können. Ziel bleibt es, ihnen ein würdiges Leben zu ermöglichen, in dem sie Fürsorge und Aufmerksamkeit erhalten. Der Gnadenhof versteht sich als Ort der zweiten Chance, an dem Tiere Sicherheit und Zuwendung finden.

Landeserntedankfest im Magdeburger Elbauenpark

Der Elbauenpark wird dieses Wochenende jeweils von 10 bis 18 Uhr zur Bühne eines Jubiläums: Das Landeserntedankfest feiert seinen 30. Geburtstag. Seit 1995 zieht das größte Fest der heimischen Landwirtschaft regelmäßig Zehntausende Besucher an, die Lust auf regionale Produkte, Landwirtschaft zum Anfassen und beste Feststimmung im schönsten Park der Landeshauptstadt haben.

Auf dem großen Bauernmarkt präsentieren regionale Erzeuger die Vielfalt Sachsen-Anhalts: frisches Gemüse, Käse, Fleischspezialitäten und preisgekrönte Leckereien. Technikfans kommen bei der beeindruckenden Agrartechnikschau auf ihre Kosten: Von historischen Ackergiganten bis zu modernen Maschinen wird die Entwicklung der Landwirtschaft über 400 Jahre hinweg sichtbar.

Familien können sich auf Ponyreiten, Bastelaktionen, Karussells und am Sonntag auf den FCM-Kids-Club freuen. Ein besonderes Highlight ist das Spiel „Wetten, dass…?“, bei dem ein Häcksler Maiskolben mit präziser Zielgenauigkeit in einen Kochtopf schleudert – ein augenzwinkernder Spaß für die ganze Familie. Eintrittskarten gibt es im Online-Shop des Elbauenparks unter shop.elbauenpark.de und an den Parkkassen.

Coversongs im Madeburger "Flair"

Die Gruppe Pan aus Magdeburg ist eine kleine professionelle Band und bietet ein Programm für ein breites Publikum, für Jung bis Junggebliebene. Von Songs aus den Charts, Party-Hits, dem Besten aus den 70er, 80er und 90er Jahren, präsentieren sie Pop, Funk, Rock, Oldies, Schlager in einer Show. Live zu erleben ist die Band nun am diesen Sonntag, 21.9., ab 14 Uhr bei einem Terrassenkonzert am Café Flair im Breiten Weg 21.

Überraschend nah am Original werden zum Beispiel Songs von Hermes House Band, AC/DC, Tina Turner, Westernhagen, Andreas Gabalier, Helene Fischer, Ute Freudenberg bis Karat abgefeuert. Die Band wurde übrigens 1978 von Bodo Keiser gegründet, der auch als Urgestein weiterhin für Keyboards, Gitarre und Schlagzeug sorgt.

Bahá’í-Gemeinde lädt zum Mitbring-Picknich in Magdeburg

Am Sonntag, 21.9., lädt die Bahá’í-Gemeinde Magdeburg um 15 Uhr auf den Schellheimer Platz ein. Unter dem Motto „Miteinander statt nebeneinander“ findet dort ein Mitbring-Picknick statt, das Menschen zusammenbringt, die Lust haben, neue Leute kennenzulernen, Gedanken auszutauschen und gemeinsame Zeit zu verbringen.

Wer teilnehmen möchte, bringt einfach Decke, Essen, Getränke und Geschirr mit. Bei schlechtem Wetter fällt das Picknick aus.

Wenige Karten für „Scala & Kolacny Brothers – Gloaming“ in der Magdeburger Johanniskirche

Für Sonntag, 21.9., um 20 Uhr waren zum Redaktionsschluss in der Johanniskirche Magdeburg nur noch Restkarten für „Scala & Kolacny Brothers – Gloaming“ verfügbar. Der Frauenchor Scala interpretiert populäre Rock-, Pop- und Hip-Hop-Songs in klassischen Arrangements, begleitet von Steven Kolacny am Klavier und unter der Leitung von Stijn Kolacny. Das Programm umfasst die Highlights ihres Hollywood-Repertoires, viele Stücke sind bereits in Filmen und Serien wie „Zero Dark Thirty“, „The Social Network“ oder „Sex Education“ zu hören gewesen. Das Konzert verspricht emotionale Momente und Gänsehauterlebnisse.

Führung durch „Unsichtbares im Sichtbaren“ im Kunstmuseum Magdeburg

Unter dem Titel „Unsichtbares im Sichtbaren“ führt diesen Sonntag, 21.9., 15 Uhr, Uwe Förster durch die Ausstellung „Herausgeforderte Gemeinschaft“ sowie durch die Sammlung des Kunstmuseums Magdeburg um Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Jubiläumsausstellung zeigt die Sammlung der letzten 50 Jahre in neuem Kontext. Neben bekannten Werken werden Kunstwerke präsentiert, die sonst selten oder gar nicht zu sehen sind. Zudem treten eingeladene Künstler in Dialog mit der Sammlung.

Die Zusammenstellung eröffnet neue Perspektiven und regt dazu an, vertraute Werke erneut zu betrachten und Zusammenhänge anders zu denken. Besucherinnen und Besucher können so die Vielfalt der Sammlung neu entdecken.

„Capirccio – Wer die Rose ehrt“ im Theater in der Grünen Zitadelle

Für Sonntag, 21.9., um 19 Uhr bietet das Konzert „Capirccio – Wer die Rose ehrt“ im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a einen Abend mit den bekanntesten Ostrock-Klassikern. Sängerin Sabine Waszelewski interpretiert Songs von Renft, Karat, Silly und Nina Hagen, begleitet von Klaus-Jürgen Dobeneck an E-Gitarre, Akustikgitarre und Querflöte. Die Stücke sind eigens für das Ensemble arrangiert, die Aufführung kombiniert Live-Instrumente mit Halbplaybacks.

Tickets waren zum Redaktionsschluss nur noch begrenzt verfügbar.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

