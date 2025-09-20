weather wolkig
  4. Erinnerung an die kleine Ally: Gedenkfilm über NS-Opfer: André Sole-Bergers läuft 650 Kilometer – Etappe führt nach Haldensleben

Mit einem 650 Kilometer langen Fußmarsch nach Berlin sammelt André Sole-Berger aus Nordrhein-Westfalen Geld für einen Film über Opfer des NS-Euthanasieprogramms. Eine Etappe führt ihn nach Haldensleben.

Von Till Frieling 20.09.2025, 09:00
André Sole-Bergers (Mitte) wird auch in Haldensleben von Mitarbeitern und Beschäftigten der Lebenshilfe Ostfalen begleitet. Foto: Till Frieling

Haldensleben - Mehr als 650 Kilometer zu Fuß, von der Gedenkstätte Waldniel-Hostert am Niederrhein bis nach Berlin: Auf diesen Weg hat sich André Sole-Bergers gemacht, um Geld für ein besonderes Filmprojekt zu sammeln. Eine Station auf Sole-Bergers Weg ist ein Erinnerungsort in Haldensleben.