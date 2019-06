Für die amtierende Miss Deutschland, Olivia Möller, wird am 13. Juli 2019 in der Festung Mark eine Nachfolgerin gesucht. Foto: MGO

Magdeburg wird zum Austragungsort der Miss- und Mister-Deutschland-Wahl. In der Festung Mark treffen sich die Schönsten der Republik.

Magdeburg l Magdeburg scheint einfach zu schön zu sein. Anders ist es wohl kaum zu erklären, dass in der Landeshauptstadt ein großer Miss-Wettbewerb ausgetragen wird. Dieses Mal geht es nicht wie in den vergangenen Jahren um die schönsten Frauen der Welt, sondern der Bundesrepublik. Und mehr noch: Auch die schönsten Männer und Misses werden am 13. Juli 2019 in der Festung Mark gekürt.

Bereits dreimal in Folge war Magdeburg Austragungsort eines großen Schönheitswettbewerbes – der Miss-Intercontinental-Wahl. Augen aus aller Herren Länder waren 2013, 2014 und 2015 auf die Stadt gerichtet. Nun sind es also die jeweils Landesschönsten, die einkehren, um sich von ihrer besten Seite zu zeigen.

Drei Kandidaten aus Sachsen-Anhalt

Auch Sachsen-Anhalt schickt drei Kandidaten ins Rennen: Miss Sachsen-Anhalt Christina Bock (21), Mister Sachsen-Anhalt Iman Esmaili (28), Misses Sachsen-Anhalt Anna Prohodski (31).

Bilder Anna Prohodski (31) vertritt als Misses Sachsen-Anhalt bei der Miss-Deutschland-Wahl. Foto: MGO



Christina Bock (21) hofft als Miss Sachsen-Anhalt auf den Miss-Deutschland-Titel. Foto: MGO



Iman Esmaili (28) geht als Mister Sachsen-Anhalt ins Rennen um den Titel. Foto: MGO



Während Christina Bock mit ihren zarten 21 Jahren bisher wenig Modelerfahrung hat, ist Anna Prohodski bereits seit zehn Jahren im Business. Die Studentin stammt aus Minsk. Momentan sei sie Single, wünsche sich jedoch eine Familie mit zwei Kindern. Und auch eine Charity-Organisation hoffe sie ein mal gründen zu können. Ein Vorhaben, das ihr – sollte sie Misses Deutschland werden – gelingen dürfte.

Modelerfahrung hat auch Iman Esmaili. Der 28-jährige Magdeburger, der gebürtig aus Teheran stammt, war bereits bei der letzten Modavision zu sehen. Und mit 1,94 Meter Körpergröße dürfte er auch nicht zu übesehen gewesen sein.

Weniger auf dem Laufsteg, vielmehr an der Uni ist hingegen Christina Bock zu finden. Die Studentin der Fächer Gesundheitsförderung und Management jobbt zudem im „Elbe Fitness“.

Lokalprominenz soll entscheiden

Daran, dass der Veranstalter, MGO-Chef Detlef Tursies, die Schönsten nach Magdeburg lotst, war Matthias Nawroth nicht ganz unbeteiligt. Bereits seit der ersten Wahl – damals war Nawroth noch im Maritim-Hotel, wo die Wahl stattfand, tätig – sind die beiden befreundet. Matthias Nawroth saß bereits bei der Miss-Intercontinental-Wahl als auch bei der „Top Model of the World“-Wahl in der Jury. Mit Schönheiten kennt er sich also aus.

Als Nawroth und Tursies jüngst telefonierten und Letzterer erzählte, dass er mit der Miss-Deutschland-Wahl mal wieder in den Osten der Bundesrepublik kommen müsste, brachte Nawroth Magdeburg ins Rennen. Spontan sagte er seine Unterstützung zu. Das sei gerade mal ein paar Wochen her und man sei noch mitten in den Vorbereitungen, erzählt er.

Modelevent in historischen Gewölben

Fest stehe jedenfalls, dass die Miss-Wahl in der Festung Mark stattfinden wird. „Ich fand den Gedanken ganz schön, dass so ein Beauty- und Modelevent in solch historischen Gewölben stattfindet“, so Nawroth. Und auch Festungschef Christian Szibor freundete sich mit dem Gedanken an: „Da Medien und Gäste aus allen Bundesländern zu Gast sein werden, ist das eine gute Gelegenheit, die Festung Mark vorzustellen.“

Bereits am 10. Juli 2019 werden die Missen, Misses und Mister der Bundesländer in Magdeburg ankommen. Untergebracht sind sie im Intercity Hotel. Mit ein bisschen Glück, kann man die Schönheiten im Mückenwirt, M2 oder Ratskeller antreffen. Ab 12. Juli sind sie in der Festung, um Choreographien und Abläufe einzustudieren, die am 13. auf den Laufsteg gebracht werden.

Teilnahme an Miss-Intercontinental-Wahl

Über Miss oder Mist entscheidet eine Jury. Die soll, wie Nawroth verrät, u. a. mit lokaler Prominenz besetzt werden. Marius Sowislow habe bereits zugesagt. Auch an einem Boxer aus dem SES-Stall sei man dran. Natürlich werde Matthias Nawroth auch in der Jury sitzen. Holger Salmen werde den Schönheitswettbewerb wohl moderieren. So ist er an seinem künftigen Model schon mal ganz nah dran. Denn die Gewinnerin, Miss Deutschland, werde auch bei der Modavision, die in diesem Jahr übrigens zum 15. und letzten Mal stattfindet, über den Laufsteg schweben. Zudem wird die Siegerin im November nach Indien fliegen und an der Miss-Intercontinental-Wahl teilnehmen.

Neben der Wahl soll auch die Aftershow-Party die Krönung werden. Hier feiern Magdeburger, Missen und Mister nämlich gemeinsam zur Ladies Night, die ohnehin in den Gewölben stattfindet.

Übrigens: Die Miss-Deutschland-Wahl ist nicht zu verwechseln mit der Miss-Germany-Wahl. Miss Deutschland wird von der MGO, der Miss Germany Organisation gekürt. Miss Germany hingegen von der Miss Germany Corporation.