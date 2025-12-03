Leerstand in Innenstadt wächst Die Stadtverwaltung in Burg hat es auf leere Geschäfte abgesehen und sucht Immobilienbesitzer
Der Leerstand in der Innenstadt von Burg wächst. Eine Vielzahl an Geschäften steht leer. Die Stadtverwaltung erstellt einen Katalog, der Geschäftsleute und -betreiber ansprechen soll.
03.12.2025, 06:17
Burg - Zuletzt wurde bekannt, dass das Café von Bäcker Schäfers in der Innenstadt von Burg geschlossen wird. Viele Geschäfte stehen bereits leer. Diese sind Teil eines Katalogs, der erstellt wird.