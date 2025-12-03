Der Leerstand in der Innenstadt von Burg wächst. Eine Vielzahl an Geschäften steht leer. Die Stadtverwaltung erstellt einen Katalog, der Geschäftsleute und -betreiber ansprechen soll.

Burg - Zuletzt wurde bekannt, dass das Café von Bäcker Schäfers in der Innenstadt von Burg geschlossen wird. Viele Geschäfte stehen bereits leer. Diese sind Teil eines Katalogs, der erstellt wird.