Vision trifft Realität: Die Stadt Magdeburg äußert sich erstmals konkret zum Kulturzentrum am Ulrichplatz.

So könnte das Bildungs- und Kulturzentrum Ulrichplatz im Magdeburger Stadtzentrum aussehen.

Magdeburg. - Die Idee eines zentralen Bildungs- und Kulturzentrums am Ulrichplatz in Magdeburg sorgt seit einigen Monaten für Diskussionen. Das Modell der Architekten Hans Grasshoff sowie Heike und Uwe Thal war bereits im März öffentlich vorgestellt worden. Auf Nachfrage von Linke-Stadtrat Dennis Jannack hat die Stadtverwaltung nun ein Papier vorgelegt, in dem sie über die weitere Entwicklung informiert.