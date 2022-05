Kunstausstellung: Ostsee zieht in die Magdeburger Kreuzkirche ein

Die Vorbereitungen für die Kunstausstellung in der Magdeburger Kreuzkirche laufen auf Hochtouren. Pfarrer Jens Schmiedchen und Kunstlehrer René Matzko helfen dabei.

Magdeburg - „Wir sind offen für alle“. Unter diesem Motto öffnet die Kreuzkirche in der Flachsbreite in Magdeburg-Nordwest am Sonnabend, 7. Mai, von 16 bis 18 Uhr ihre Türen. Auf die Besucher wartet heimatbezogene Kunst und musikalische Unterhaltung aus Magdeburg.