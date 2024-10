Die Kunstkurve wird bereits zum vierten Mal von Magdeburger Künstlerinnen organisiert. Was am Oktober-Wochenende geplant ist.

Kunstkurve geht in die nächste Runde: Alle Informationen zum Staunen und Kaufen von Kunst aus Magdeburg

Bei der diesjährigen Kunstkurve in Magdeburg können Besucherinnen und Besucher wieder drei Tage lang durch verschiedene Werke und Veranstaltungen schlendern.

Magdeburg. - Schon drei Mal organisierten kreative Frauen aus Magdeburg und der Umgebung die Kunstkurve in Stadtfeld. Verschiedene Künstlerinnen stellten dabei ihre Werke aus oder kamen mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch.

An diesem Wochenende startet das Ausstellungsformat in die mittlerweile vierte Runde: Vom 11. bis 13. Oktober 2024 verwandelt die Kunstkurve den Stadtteil wieder in eine lebendige Kunstlandschaft.

24 Künstlerinnen aus Magdeburg stellen Ihre Kunstwerke aus

Insgesamt 24 Künstlerinnen präsentieren ihre Werke in elf spannenden Locations. Ein Begleitprogramm mit Lesungen, Tanz, Aktionskunst und musikalischen Performances ergänzt die Ausstellung und macht die Kunstkurve zu einem Highlight der Kulturszene, so die Veranstalter.

Mit über 1.000 Quadratmetern Verkaufs- und Ausstellungsfläche bietet die Kunstkurve Raum für eine Vielfalt an Kunstwerken. Das Event legt dabei laut den Veranstaltern besonderen Fokus auf die Sichtbarmachung der Positionen von Frauen in der Kunstszene Magdeburgs.

Alle Werke können nicht nur bestaunt, sondern auch käuflich erworben werden, was den Besuchenden die Möglichkeit gibt, Kunst direkt mit nach Hause zu nehmen und die Künstlerinnen zu unterstützen.

Die feierliche Eröffnung findet am Freitag um 16 Uhr im Rayonhaus statt. Rüdiger Koch, ehemaliger Beigeordneter für Kultur, Schule und Sport der Stadt, hält die Laudatio.

Künstlerinnen in Magdeburg fördern

Die Eröffnungsrede übernehmen Christine Faust und Cath Neumann-Taubert, zwei der ausstellenden Künstlerinnen und Mitorganisatorinnen.

Die Eröffnung wird von Franziska Dusch moderiert. Gerahmt wird der Auftakt von Maria Ackermann an der Klarinette. Neben der Möglichkeit, die Kunstwerke in den verschiedenen Locations zu entdecken, haben Interessierte die Gelegenheit, Werke direkt vor Ort zu erwerben.

Dies bietet nicht nur die Chance, ein einzigartiges Kunstwerk zu besitzen, sondern auch, die lokale Kunstszene zu unterstützen.

Das detaillierte Programm ist auf der Website der Kunstkurve einzusehen.

Öffnungszeiten der Kunstkurve: Freitag von 16 bis 21 Uhr, Samstag von 16 bis 21 Uhr, Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Mehr Informationen gibt es auf der Website unter www.kunstkurve-magdeburg.de. Kontakt für Rückfragen: KunstKurve Orga-Team unter kunstkurve.md@gmail.com oder 0176/23159616.