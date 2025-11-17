Statt ihrer gewöhnlichen Kartoffel-Ernte hielt die Magdeburgerin Sieglinde John schwarze Kartoffeln in den Händen. Das gibt ihr Rätsel auf. Als sie die Kartoffeln kocht, gibt es die nächste Überraschung.

So kennen die meisten Menschen Kartoffeln. Jedoch hat eine Magdeburgerin in ihrem Kleingarten ungewöhnliche Exemplare geerntet.

Magdeburg. - Seit vier Jahren baut Sieglinde John in ihrem Garten in Magdeburg-Olvenstedt Kartoffeln an. In diesem Jahr wunderte sie sich über einen Teil der Ernte: In den Händen hielt sie fast schwarze Kartoffeln.