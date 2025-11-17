weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Ernte gibt Rätsel auf: Kurioser Fund in Magdeburger Kleingarten: Schwarze Kartoffeln

Ernte gibt Rätsel auf Kurioser Fund in Magdeburger Kleingarten: Schwarze Kartoffeln

Statt ihrer gewöhnlichen Kartoffel-Ernte hielt die Magdeburgerin Sieglinde John schwarze Kartoffeln in den Händen. Das gibt ihr Rätsel auf. Als sie die Kartoffeln kocht, gibt es die nächste Überraschung.

Von Lena Bellon 17.11.2025, 18:00
So kennen die meisten Menschen Kartoffeln. Jedoch hat eine Magdeburgerin in ihrem Kleingarten ungewöhnliche Exemplare geerntet.
So kennen die meisten Menschen Kartoffeln. Jedoch hat eine Magdeburgerin in ihrem Kleingarten ungewöhnliche Exemplare geerntet. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Magdeburg. - Seit vier Jahren baut Sieglinde John in ihrem Garten in Magdeburg-Olvenstedt Kartoffeln an. In diesem Jahr wunderte sie sich über einen Teil der Ernte: In den Händen hielt sie fast schwarze Kartoffeln.