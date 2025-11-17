Ernte gibt Rätsel auf Kurioser Fund in Magdeburger Kleingarten: Schwarze Kartoffeln
Statt ihrer gewöhnlichen Kartoffel-Ernte hielt die Magdeburgerin Sieglinde John schwarze Kartoffeln in den Händen. Das gibt ihr Rätsel auf. Als sie die Kartoffeln kocht, gibt es die nächste Überraschung.
17.11.2025, 18:00
Magdeburg. - Seit vier Jahren baut Sieglinde John in ihrem Garten in Magdeburg-Olvenstedt Kartoffeln an. In diesem Jahr wunderte sie sich über einen Teil der Ernte: In den Händen hielt sie fast schwarze Kartoffeln.