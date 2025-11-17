Von Restaurants bis zu großen Silvestergalas: In Oschersleben gibt es viele Möglichkeiten, den letzten Tag des Jahres zu verbringen. Auch in der Burg wird diesmal etwas außergewöhnlich gefeiert.

Wenige Wochen vor dem Jahreswechsel werden in Oschersleben immer mehr Veranstaltungen zu Silvester angekündigt. Wo wird wie gefeiert?

Oschersleben - Es sind nur noch wenige Wochen, dann ist das Jahr 2025 auch schon wieder Geschichte. Egal, wie der letzte Tag des Jahres gefeiert wird - ob mit Familie und Freunden in gemütlicher Runde zu Hause oder in einem etwas größerem Rahmen. Auf die übliche Frage „Was machst du zu Silvester?“ können sich auch diesmal wieder rechtzeitig passende Antworten finden lassen.