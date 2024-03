Auf dem Magdeburger ist immer viel Verkehr. Anwohner in der näheren Umgebung müssen sich mit der Geräuschkulisse arrangieren. Nun gibt es die Forderung nach einem neuen Schutzwall.

Anwohner fordern Lärmschutz am Magdeburger Ring

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Der Magdeburger Ring (B 71) ist die meistbefahrene Straße in der Stadt. Wer in der Nähe der Tangente wohnt, muss mit einer entsprechenden Geräuschkulisse durch Autos und Lkw rechnen. Bei einer jüngsten Bürgerversammlung zum Projekt „Bürgerpark Reform“ war dies am Rande auch ein Thema.