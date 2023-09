Sachsen-Anhalts Landeserntedankfest findet am Wochenende 16. und 17. September 2023 im Magdeburger Elbauenpark statt. Über 200 regionale Händler, Erzeuger, Landwirte und Vereine nutzen das Fest, um auf sich aufmerksam zu machen. Ein buntes Programm rund um Tier- und Technikschau inklusive.

Nutztiere wie Alpakas, aber auch Schafe, Ziegen und Rinder sind aus nächster Nähe beim Landeserntedankfest in Magdeburg zu sehen.

Magdeburg - (vs) Magdeburgs beliebtes Freizeitareal, der Elbauenpark, wird vom Sonnabend bis Sonntag (16. und 17.9.2023) zum 28. Mal Schauplatz des größten Festes der Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt. Zehntausende Gäste besuchen jährlich das zweitägige Stelldichein der Branche, bei dem das Ende der Erntezeit und die Verbundenheit zur Natur gefeiert werden.

„Ein bunter Bauernmarkt, verschiedene Tierschauen, beeindruckende Technikausstellungen und Musik und Moderation auf zwei Bühnen bieten Programmhöhepunkte am laufenden Band“, teilt die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (AMG) als Ausrichter der jährlichen Veranstaltung mit.

Bei keinem anderen Fest könne man den Themen Ackerbau, Ernährung und Tierhaltung so nah kommen, wie beim Landeserntedankfest in Magdeburg.

Klappt es oder gibt’s Kartoffelsalat?

Auf der Ausstellungsfläche rund um Seebühne und Großen Cracauer Anger reihen sich unterschiedlichste Themengebiete und Besucherangebote aneinander. Einer der Anziehungspunkte des Festes ist die Landmaschinenausstellung.

Von der historischen Dreschmaschine bis zum modernen Mähdrescher ist beim Fest die ganze Bandbreite technischer Entwicklungen der letzten 100 Jahre zu bestaunen.

Beste Unterhaltung ist garantiert, wenn im „Wetten, dass…?!“-Spiel die Kartoffel aus acht Metern Höhe von der Schaufel eines Radladers in den Kochtopf fallen soll. Gäste können im Vorfeld ihre Wetten platzieren und den Kartoffelzielwurf mit dem tonnenschweren Fahrzeug verfolgen.

Faszinierende Einblicke in die Welt der Pferdezucht bietet beispielsweise die Staatsprämienschau des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt am Sonnabend ab 10 Uhr. Im Tierschauring sind Nutztiere wie Schafe, Ziegen und Rinder aus nächster Nähe zu bestaunen.

Ein Markt voller regionaler Köstlichkeiten, landwirtschaftlicher Produkte und kunsthandwerklicher Schätze lädt zum Schlemmen und Stöbern ein. Hier können die Gäste die Vielfalt und Qualität heimischer Erzeugnisse kennenlernen. Wer Inspiration für die Zubereitung dieser Delikatessen sucht, wird in der Schauküche fündig, die schmackhafte Anregungen bietet.

Prämierung der schönsten Erntekrone

Neben den Vorstellungen von Tieren und Produkten informiert das Netzwerk „Fokus Tierwohl“ über die neue staatliche Tierhaltungskennzeichnung. Erstmalig in diesem Jahr informieren verschiedene landwirtschaftliche Institutionen in Vorträgen zum Thema „Landwirtschaft breiter denken“.

Auf der dafür neu geschaffenen Aktionsfläche Pflanzenbau stehen Klimawandel und Fruchtfolge besonders im Fokus. Im Forstbereich, Öko- und Europadorf können die Gäste mit weiteren regionalen Erzeugern, Vereinen und Verbänden ins Gespräch kommen.

Für die kleinen Gäste gibt es im eigenen Areal zahlreiche Attraktionen, Spiele, Karussells und Mitmachaktionen.

Es ist alljährlich einer der Höhepunkte auf dem Landeserntedankfest: der Erntekronenwettbewerb. Monatelang sammeln die Binderinnen und Binder verschiedenste Ernteerzeugnisse ein, um sie zu kunstvollen Gebinden zu verarbeiten. Die schönsten Werke sind beim Landeserntedankfest ausgestellt, das Publikum ermittelt die Siegerkrone.

Auszug aus dem Programm

Sonnabend/SonntagWeindorf-Bühne: Schlagersause mit Kevin Neon und Anja Schröter; Zauberer und Kinderflüsterer Herr Wolke; Clown KailyFischerei – Ahornallee: 12.30, 14.30, 16.30 Uhr: Nachhaltige FischereiÖkodorf: ganztägig: Asiatischer Laubholzbockkäfer – Baumkontrolle und TilgungForstwirtschaft – Nähe Seebühne: 12, 14 und 16 Uhr: Der Jäger und sein treuer Freund der JagdhundZelt am Tierschauring: 12.30, 14.30, 16.30 Uhr: Schaukochen mit Showkoch Mario RühsModerne Landtechnik: ab 11 Uhr (je zur vollen Stunde): Landestechnikvorführung mit Quiz rund um die Kartoffel; „Wetten, dass“ – Kartoffelzielwurf mit RadladerAktionsfläche Pflanzenbau: ganztägig: Landwirtschaft breiter denken – Vorträge zum Thema Klimawandel und FruchtwechselHistorische Landtechnik: 10.30, 12, 13.30, 15 und 16.30 Uhr: Getreidedreschen – vom Dreschflegel bis zur Dreschmaschine

Am Sonntag findet zudem um 10 Uhr auf der Seebühne der ökumenische Erntedankgottesdienst statt. Die besondere Note bekommt das Fest durch den Auftritt von rund 150 Jagdhornbläsern am Sonntag um 15 Uhr. Von 13 bis 15 Uhr gibt es zudem eine Pferdepräsentation „Die bunte Welt der Pferde“ auf der Wiese am Kugelfänger. Die traditionelle Auszeichnung der Erntekrone findet um 13.30 Uhr auf der Radio SAW-Bühne statt. mi