Nach längerer Schließzeit steht das traditionsreiche Restaurant Louisenthal in Magdeburg nun kurz vor der Wiedereröffnung. Wann genau diese geplant ist und was Gäste dort dann kulinarisch erwartet.

Landgasthaus mit langer Tradition in Magdeburg öffnet bald wieder

Manuel Hoschka (l.) und Christian Franke (r.) stehen hinter dem Tresen der Traditionsgaststätte in Magdeburg.

Magdeburg - Wer in den vergangenen Monaten an dem traditionsreichen Restaurant an der Calenberger Straße vorbeigefahren ist, sah zumeist verschlossene Fensterrollladen.