Vor einigen Wochen wurde die „Brockenhexe“ als neues Ausstellungsstück des Technikmuseums Magdeburg vorgestellt. Der 91-jährige ehemalige Landtechniker Georg Friedrich erinnert sich an die Zeit, als der Traktor noch im Einsatz war.

Landtechniker erinnert sich: So war das damals mit der „Brockenhexe“

Besonders stolz ist Georg Friedrich auf seine Auszeichnung als Landmaschinen- und Traktorenschlossermeister, die ihm 1962 verliehen wurde.

Magdeburg. - „Wir hatten damals eine Brockenhexe, die war auch noch im Einsatz“, erinnert Georg Friedrich sich an seine Arbeit beim Reparaturtechnischen Sektor in Niederndodeleben. Das war in den fünfziger und sechziger Jahren. Wofür die Brockenhexe damals genutzt wurde und warum sie schnell ausgedient hatte.