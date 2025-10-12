Lokale Prominenz im Harz Abschied mit Ausnahme: Klaus-Dieter Ahrent blickt auf bewegte Zeiten - nicht nur als Berufsschulleiter

Sie ist wenig in den Schlagzeilen, Halberstadts Berufsschule mit ihren zwei Standorten. Nun geht in Böhnshausen ein Mann von Bord, der die Schule über Jahrzehnte mit geprägt hat. Doch so ganz geht Klaus-Dieter Ahrent der Region nicht verloren.