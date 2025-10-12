weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
Sie ist wenig in den Schlagzeilen, Halberstadts Berufsschule mit ihren zwei Standorten. Nun geht in Böhnshausen ein Mann von Bord, der die Schule über Jahrzehnte mit geprägt hat. Doch so ganz geht Klaus-Dieter Ahrent der Region nicht verloren.

Von Sabine Scholz 12.10.2025, 11:00
Klaus-Dieter Ahrent hat seine berufliche Laufbahn beendet. Der langjährige Leiter der berufsbildenden Schule Böhnshausen geht Halberstadt aber nicht ganz verloren. Der Musik sei Dank.
Klaus-Dieter Ahrent hat seine berufliche Laufbahn beendet. Der langjährige Leiter der berufsbildenden Schule Böhnshausen geht Halberstadt aber nicht ganz verloren. Der Musik sei Dank. Foto: Sabine Scholz

Böhnshausen. - Dass er nicht mehr im Amt ist, erkennen seine Kollegen und Schüler schon an der Kleidung. Kein Sakko überm Businesshemd. Klaus-Dieter Ahrent ist an diesem Tag nur zu Gast an seiner alten Wirkungsstätte in Böhnshausen.