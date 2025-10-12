weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Bemerkenswertes Schuljubiläum: 65 Jahre Klassentreffen: Ehemalige Schüler feiern bewegendes Wiedersehen in Parchen

Warum ein Klassentreffen viele schöne Erinnerungen weckte und was das Parchener Schloss damit zu tun hat.

Von Robert Sonntag 12.10.2025, 11:20
Fast 30 ehemalige Schüler feierten 65. Jahre Klaasentreffen inParchen.
Fast 30 ehemalige Schüler feierten 65. Jahre Klaasentreffen inParchen. Foto: Gisela Schöneberg

Parchen - Ein ganz besonderes Wiedersehen feierte kürzlich eine ehemalige Schulklasse aus Parchen: 65 Jahre nach ihrem Abschluss trafen sich 27 von einst 31 Schülerinnen und Schülern – inklusive ihrer ehemaligen Lehrerin Gertrud Saeger, die inzwischen über 80 Jahre alt ist. „Es war so wie früher auf dem Pausenhof“, schwärmten einige Teilnehmer gegenüber der Volksstimme.