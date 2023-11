Magdeburg - Traditionell veranstalten rund ein Dutzend soziale Organisationen in der Magdeburger Neustadt einen Umzug zu Sankt Martin. In den vergangenen Jahren ist dann ein passendes Fest im Vorfeld des Umzuges hinzugekommen.

Auch 2023 lädt das Familienhaus Magdeburg zusammen mit Kitas, Horten und weiteren Einrichtungen aus dem Stadtteil wieder zu dieser Veranstaltung auf dem Gelände an der Hohepfortestraße 14 ein, wie die Sozialorganisation informiert.

Zu Gast im Stadtteil: Paulus-Kita aus Stadtfeld ist erstmals dabei

Am Montag, 13. November 2023, haben alle Familien aus Magdeburg zunächst die Möglichkeit, ab 15 Uhr ein Bastelangebot wahrzunehmen. Ab 15.30 Uhr unterstützt erstmalig die Kita Paulus das Fest mit einer musikalischen Darbietung des Kinderchores. Die Einrichtung ist aktuell im Stadtteil Alte Neustadt zu Gast, da das eigene Gebäude in der Stadtfelder Goethestraße derzeit saniert wird. Mit der Aufführung möchte sich die Kita in das kulturelle Leben der Alten Neustadt einbringen, wie es in einer Ankündigung heißt.

Im Anschluss an den Chor führen Mitglieder des Vereins Ottonen zu Megedeburch die Geschichte des heiligen Sankt Martin auf der Bühne im Rahmen eines Theaterstückes auf. Dieser soll einst seinen Mantel mit einem Obdachlosen geteilt haben. Daran erinnert der Martinstag am 11. November. Als Zeichen dieser gegenseitigen Solidarität werden im Anschluss die von den Kitas zur Verfügung gestellten Martinshörnchen zwischen den Besuchern geteilt.

Musikkapelle begleitet Lampionumzug durch den Stadtteil

Um 17 Uhr startet dann der Höhepunkt der Veranstaltung mit dem Laternenumzug durch den Stadtteil. In den Vorjahren nahmen über eintausend Menschen an dieser Veranstaltung teil, wie das Familienhaus mitteilt.

Begleitet wird der Marsch von der Band Saxlust. Die Musikkapelle wechselt nach dem Umzug direkt auf die Bühne des Familienhauses im Park, um dort für einen stimmungsvollen Ausklang bei Würstchen und Getränken zu sorgen. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 19 Uhr geplant, teilen die Organisatoren mit.