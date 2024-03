Im Schauspielhaus bringt die Ballett-Compagnie des Theaters Magdeburg ein neues Tanzstück auf die Bühne. Die Vorstellungen sind bis in den Mai geplant.

Latex und Gummiseile für die „Horizonte“ in Magdeburg

Die Farbe Rot und Latex bestimmen das Bild des Ensembles in „More passion, more footwork“, einem Teil des Tanzabends "Horizonte" am Schauspielhaus des Theaters Magdeburg,

Magdeburg - „Horizonte“ heißt ein Tanzprogramm mit zwei Tanzstücken von Georg Reischl und Gaj Žmavc, das diesen Sonnabend im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg Premiere hat. In zwei getrennten Choreografien nähern sich die Mitglieder des Balletts zum einen entlang von Gummiseilen, zum anderen in Latex vor einer knallroten Kulisse dem Thema. Unabhängig voneinander haben Georg Reischl und Gaj Žmavc sich dem Begriff „Horizonte“ genähert, die an dem gemeinsamen Theaterabend nacheinander auf die Bühne gebracht werden.

Doch warum ausgerechnet „Horizonte“? Warum dieses Thema? Die Überlegung von Magdeburgs Ballettdirektor Jörg Mannes, diesen Begriff in den Fokus zu setzen: Der Standpunkt einer beobachtenden Person bildet den Mittelpunkt eines Kreises, in dem sich scheinbar der halbkugelförmige Himmel und die Erdoberfläche schneiden. Fernab dieses begrenzenden Gewölbes, so Ballettdirektor Jörg Mannes, gelte es, weiter Ausschau nach neuen Horizonten im Tanz halten.

Zwei Wege zum Horizont in Magdeburg

Gestaltet hat den einen Teil des Tanzabends Georg Reischl. Er arbeitet das erste Mal für ein Stück in Magdeburg. Bekannt ist er für abstrakte und unvorhersehbare Arbeiten. Der ehemalige William-Forsythe-Tänzer und bis 2022 Regensburger Ballettchef sagte gegenüber der Magdeburger Volksstimme am Rande einer Probe: „Um den Horizont zu erfahren, nähere ich mich ihm auf zwei Weisen.“

Zum einen geht es um die Geometrie des Raums. Zum anderen geht es um die philosophische Herangehensweise, darum, eigene Horizonte zu verengen oder zu erweitern. Der Choreograph macht für seine Hälfte des Abends unter der Überschrift „Forgotten Horizon“ gemeinsam mit der Ballett-Compagnie dies auch über das von Matic Kasnik gestaltete Bühnenbild sichtbar: Mit Gummiseilen wird der Horizont als Linie, an der der Himmel die Erde berührt, für die Akteure greifbar, kann von ihnen erfasst und verändert werden.

„Es handelt sich um ein abstraktes Stück, das zwar ohne eigene Geschichte auskommt, das das Publikum aber ganz herzlich dazu einlädt, sich den Horizont mit eigenen Gedanken zu erschließen und innerlich mitzutanzen“, sagt Georg Reischl.

Dieser Idee mag die Wahl des Spielorts entgegenkommen: Spielort ist die kleinere Bühne im Schauspielhaus. Das Publikum ist äußerst nahe am Geschehen auf der Bühne. Näher, als beispielsweise im Saal mit der großen Bühne des Schauspielhauses – und näher als im Magdeburger Opernhaus mit seinem Orchestergraben allemal.

Bühne ganz in Rot für einen Teil des Abends

Seinen Teil des Abends hat Gaj Žmavc unter die Überschrift „More passion, more footwork“ gestellt. Und anders als bei Georg Reischl gibt es hier keine Kostüme und ein Bühnenbild in dezenten Farben. Hier bestimmte ein knallig-roter Hintergrund das Bild, und die von dem Choreographen entworfenen Outfits setzen auf Latex. Dem Magdeburger Publikum ist der aus Slowenien stammende Gaj Žmavc bereits aus der vergangenen Spielzeit bekannt, als er nämlich Edward Clugs „Le Sacre du Printemps“ mit dem Ballett einstudierte. Dieses Mal aber stammt auch die Musik von ihm selbst. Er sagt: „Ich entwerfe gern erst die Abläufe und Bewegungen – und dann schreibe ich auf diese Ideen die passende Musik.“

Inspiration für seine Auseinandersetzung mit dem Titel des Tanzabends „Horizonte“ waren die Arbeiten des Filmkünstlers „Tarantino“, wie er im Vorfeld der Premiere seines Beitrags zum Tanzabend gegenüber der Volksstimme sagte.

„Forgotten Horizon“ heißt der von Georg Reischl choreografierte Beitrag zum Tanzabend im Magdeburger Schauspielhaus. Foto: Ida Zenna/TM

Termine. Tickets und Altersempfehlung

Termine: Die Aufführungen finden im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-straße 64 statt. Die ausverkaufte Premiere ist für diesen Sonnabend um 19.30 Uhr angesetzt. Weitere Vorstellungen sind für Sonntag, 14. April, um 18.30 Uhr, Sonntag, 28. April, um 19.30 Uhr – zum Redaktionsschluss waren für diesen Termin nur noch zwei einzelne Restkarten erhältlich –, sowie Mittwoch und Donnerstag, 8. und 9. Mai, jeweils um 19.30 Uhr geplant.

Tickets: Eintrittskarten gibt es – sofern verfügbar – an der Abendkasse ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn im Schauspielhaus sowie im Vorverkauf. Das Theater Magdeburg unterhält für den Vorverkauf seine Theaterkasse im Opernhaus am Universitätsplatz 9. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 19 bis 14 Uhr. Die Telefonnummer lautet 0391/404 904 90: Auch im Internet ist das Theater zu finden.

Altersempfehlung: Das Tanzstück „Horizonte“ ist laut dem Veranstalter für ein Publikum ab zwölf Jahren geeignet.