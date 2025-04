Die Blöcke der Johannes-Göderitz-Straße 17-26 in Magdeburg werden erneuert. Was genau geplant ist und für wen die insgesamt 144 Wohnungen geeignet sind.

Der Plattenbau an der Johannes-Göderitz-Straße 17-26 in Magdeburg-Olvenstedt wird saniert.

Magdeburg - Was geschieht mit den leerstehenden Blöcken an der Johannes-Göderitz-Straße 17-26? Diese Frage stellten sich einige Olvenstedter immer wieder. Zwischenzeitlich wurde das Gebäude von der Feuerwehr für Übungseinheiten genutzt. Lange waren die Gebäude im Besitz der Wobau, 2024 jedoch wurden sie an Neutecta verkauft, ein Wohnungsunternehmen mit Sitz in Leipzig und Berlin.