In den Integrierten Leitstellen laufen Notrufe auf, werden Einsätze im Not- und Katastrophenfall koordiniert. Die Leitstellen Magdeburg und Staßfurt arbeiten jetzt enger zusammen, springen ein, wenn der Partner ausfällt.

Leitstellen Magdeburg und Salzlandkreis springen sich im Notfall bei

Blick in die Integrierte Leitstelle in Magdeburg. Von hieraus werden alle Feuerwehr- und sonstigen Rettungseinsätze koordiniert.

Magdeburg. - Die Integrierten Leitstellen sind das Herzstück, wenn es um Notfälle wie Rettungseinsätze oder Brände und Katastrophen geht. Nicht auszudenken, wenn eine Leitstelle durch technische Pannen, Cyberangriffe oder Katastrophen selbst in Not gerät und ausfällt. Für diesen Fall arbeiten die Leitstellen Magdeburg und Salzlandkreis jetzt enger zusammen.