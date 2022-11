Letzte Chance in Magdeburg, Erinnerungen zu Neu-Olvenstedt zu erzählen

Karte zum Projekt Neustart mit Fotos, die in den vergangenen Jahren entstanden sind und die den Wandel in dem Viertel dokumentieren.

Magdeburg - Die Künstlerin Susanne Ahner ist am 30.11.2022 von 14 bis 16 Uhr noch einmal im Alten- und Servicezentrum Olvenstedt im Bruno-Beye-Ring 3 zu Gast. Vorstellen wird sie das Projekt Tapetenwechsel, in dem die Umgestaltung des Rennebogens dokumentiert wird. Mit dabei hat sie den interaktiven Stadtplan mit den Fotos vom alten Rennebogen und lädt dazu ein, sich an alte Zeiten und die neuen Entwicklungen zu erinnern. „Wir sammeln noch ein letztes Mal Erinnerungen und Geschichten von den Anwesenden und geben auch hier einen Ausblick auf die Neustart-Tapetenwechsel-App“, sagt die Künstlerin, die seit dem Jahr 2005 die Entwicklung in dem Quartier gemeinsam mit Frika Duwe begleitet hat.