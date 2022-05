Licht aus in der Magdeburger Lichterwelt

Von vs

Monatelang sorgten sie für viel Glitzer in der Stadt Magdeburg: Seit dem 3. Februar 2022 ist die Magdeburger Lichterwelt vorerst Geschichte. Die Elemente werden abgebaut.

Magdeburg - Über 1 Million LED-Lichtpunkte, mehr als 100 Kilometer Lichterketten, 320 geschmückte Laternen, rund 60 Großelemente an verschiedenen Stellen in der Stadt: Die Magdeburger Lichterwelt punktete auch in der zurückliegenden Saison mit viel Strahlkraft. Doch nun ist endgültig Schluss für diese Wintersaison.