Die Magdeburger Lichterwelt wird mit einwöchiger Verspätung abgebaut. Die einzelnen Elemente verschwinden nach und nach. Wann sie in der Saison 2026 leuchten.

Magdeburger Lichterwelt verschwindet vorerst - so steht es um den Saisonstart 2026

Die Lichterwelt Magdeburg, hier die „Strahlebahn“, wird derzeit abgebaut. Mitte November 2026 soll sie wieder angeschaltet werden.

Magdeburg. - Die „Strahlebahn“ steht noch nicht ganz auf dem Anhänger des Transporters, da wird der Dreck, der sich darunter in den vergangenen Wochen angesammelt hat, bereits weggefegt. So wie sie werden seit dieser Woche alle Elemente der Magdeburger Lichterwelt abgebaut.