weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Neue Attraktion in Magdeburg: Magdeburger Lichterwelt: Wo jetzt ein riesiges Löwenköpfchen mitfunkelt

Neue Attraktion in Magdeburg Magdeburger Lichterwelt: Warum jetzt ein riesiges Löwenköpfchen mitfunkelt

Das Goldene Magdeburger Löwenköpfchen ist im Original nur zwei Zentimeter lang. Am Dommuseum begrüßt es nun aber als 3,50-Meter-Skulptur der Lichterwelt die Gäste.

Von Martin Rieß Aktualisiert: 26.11.2025, 18:28
Das neue Löwenköpfchen für die Magdeburger Lichterwelt spiegelt sich im Glas vor dem Eingang zum Dommuseum.
Das neue Löwenköpfchen für die Magdeburger Lichterwelt spiegelt sich im Glas vor dem Eingang zum Dommuseum. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Unerwartet und neu erstrahlt das Wahrzeichen des Magdeburger Dommuseums jetzt am Domplatz: Das goldene Löwenköpfchen ist seit dem 26.11.2025 vor dem Museumssitz als Skulptur der Magdeburger Lichterwelt zu sehen, die in den vergangenen Jahren immer wieder zum Beispiel durch einen FCM-Spieler, durch eine Strahlebahn und auch für Objekte in den Stadtteilen wie in Reform mit den Kosmischen Lichterwelten erweitert wurde. Was hat es mit dieser Skulptur auf sich?