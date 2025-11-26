Das Goldene Magdeburger Löwenköpfchen ist im Original nur zwei Zentimeter lang. Am Dommuseum begrüßt es nun aber als 3,50-Meter-Skulptur der Lichterwelt die Gäste.

Das neue Löwenköpfchen für die Magdeburger Lichterwelt spiegelt sich im Glas vor dem Eingang zum Dommuseum.

Magdeburg. - Unerwartet und neu erstrahlt das Wahrzeichen des Magdeburger Dommuseums jetzt am Domplatz: Das goldene Löwenköpfchen ist seit dem 26.11.2025 vor dem Museumssitz als Skulptur der Magdeburger Lichterwelt zu sehen, die in den vergangenen Jahren immer wieder zum Beispiel durch einen FCM-Spieler, durch eine Strahlebahn und auch für Objekte in den Stadtteilen wie in Reform mit den Kosmischen Lichterwelten erweitert wurde. Was hat es mit dieser Skulptur auf sich?