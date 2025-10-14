Eine der besten Locations im deutschsprachigen Raum Liebe zu Detail und Stil: Internationaler Preis für Magdeburger Restaurant
Ein Magdeburger Restaurant und Cateringanbieter ist erneut international ausgezeichnet worden. Was den Preisträger „Zauberküche“ so besonders macht.
14.10.2025, 06:15
Magdeburg - Die „Zauberküche“ in Magdeburg gilt bei Kunden und Kennern als eine der besten Adressen, wenn es um Gastronomiekonzepte geht. Mit ihrem Sitz im Jahrtausendturm im Elbauenpark bietet sie nicht nur eine ansprechende und interessante Location. Sie kann auch mit ihren Angeboten überzeugen.