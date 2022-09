Magdeburg: Schwerer Lkw-Unfall auf der B1

In Magdeburg ist ein Obst-Laster in den Straßengraben gefahren und umgekippt. Es kommt zu Behinderungen auf der Bundesstraße 1.

Die Bundesstraße 1 in Magdeburg. Der Lkw liegt umgekippt im Straßengraben. Der Fahrer wurde verletzt.

Magdeburg - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 1 in Magdeburg ist am frühen Freitagmorgen des 23. September 2022 ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 3 Uhr ein mit Obst beladener Laster nach rechts in den Straßengraben gefahren und umgekippt.