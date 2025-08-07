Das Poetenpack aus Potsdam gastiert im August 2025 mit zehn Terminen mit einem ersten Stück für diesen Sommer in Magdeburg.

Magdeburg. - Tradition hat das Gastspiel des Potsdamer Theaters „Poetenpack“ im Möllenvogteigarten im Sommer. Und Tradition hat es, dass dann Klassiker auf die Bühne kommen – in der einen oder anderen Weise adaptiert, gern mit komödiantischen und slapstickhaften Elementen zu einem Sommervergnügen aufgepeppt. Kann das mit „Die drei Musketiere“ nach Alexandre Dumas gelingen, einem Thema, das womöglich an Literatur vergangener Zeiten und einigermaßen angestaubte Mantel-und-Degen-Filme erinnert? Das Publikum zur ersten Aufführung in Magdeburg am Mittwoch durfte gespannt sein.