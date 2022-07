Lösung im Sudenburger Glocken-Streit

Magdeburg - Etwa 140 Jahre hatte die Uhr der Sudenburger Sankt Ambrosiuskirche den Bewohnern des Stadtteils so manches Stündlein geschlagen. Schließlich wurde sie 1877 auf Bitten der Stadt in die Kirche eingebaut. Die Sudenburger sollten auf diese Weise in Zeiten, in denen es weder Digitaluhren, noch Handys gab, immer über die Zeit informiert sein. „Und das Läuten kurz vor 18 Uhr war beispielsweise für die Leute auf den Feldern das Signal, dass sie nun Feierabend machen könnten“, berichtet Eva-Maria Anlauf als Vorsitzende des Beirats der Sankt Ambrosiusgemeinde.