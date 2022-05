Luftqualität in Magdeburg: Hier soll eine neue Messstation aufgestellt werden

Zwei Messstationen überwachen in Magdeburg die Schadstoffbelastung der Luft. Nun hat der Stadtrat die Aufstellung einer dritten Station an einem weiteren Standort beschlossen.

Magdeburg - In der Magdeburger Innenstadt sind am Schleinufer und an der Otto-von-Guericke-Straße bereits seit mehreren Jahren Stationen des Luftüberwachungssystems Sachsen-Anhalt eingerichtet. Dabei handelt es sich um Container, die mit automatischen Messgeräten ausgestattet sind. Diese senden ihre Messdaten an die Zentrale in Magdeburg zur Auswertung.