Studie vergleicht größte Städte Magdeburg als Marke - da hat die Stadt noch viel zu tun
In einer Pressemitteilung feiert die Stadtverwaltung Magdeburg einen positiven Trend in der Wahrnehmung der Stadt als Marke. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.
05.11.2025, 06:15
Magdeburg. - Magdeburg hat sich im bundesweiten Vergleich verbessert – das ist unbestreitbar. Im aktuellen Brandmeyer Stadtmarken-Monitor 2025 klettert die Landeshauptstadt auf Rang 28 und erreicht 5,6 Punkte auf der Skala der 50 untersuchten Stärke. Womit die Stadt punktet - und womit nicht.