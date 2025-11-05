In einer Pressemitteilung feiert die Stadtverwaltung Magdeburg einen positiven Trend in der Wahrnehmung der Stadt als Marke. Doch das ist nur die halbe Wahrheit.

Magdeburg als Marke - da hat die Stadt noch viel zu tun

Blick auf die Magdeburger Innenstadt. Eine Studie vergleicht unter anderem die Sympathiewerte der Stadt mit anderen Großstädten in Deutschland.

Magdeburg. - Magdeburg hat sich im bundesweiten Vergleich verbessert – das ist unbestreitbar. Im aktuellen Brandmeyer Stadtmarken-Monitor 2025 klettert die Landeshauptstadt auf Rang 28 und erreicht 5,6 Punkte auf der Skala der 50 untersuchten Stärke. Womit die Stadt punktet - und womit nicht.