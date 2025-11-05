weather wolkig
  4. Gerichtsprozess in Stendal: Prozess um sexuelle Gewalt: Zeugenaussagen zeichnen Bild der 15-Jährigen

Am Landgericht Stendal ging der Prozess gegen einen 40-Jährigen weiter. Zeugenaussagen liefern Details zu den Tagen, an denen die mutmaßlichen Taten stattgefunden haben sollen.

Von Günther Tyllack 05.11.2025, 08:00
Ein Fall von sexueller Gewalt beschäftigt das Stendaler Gericht. Christoph Hardt/Imago/Panama Pictures

Stendal. - Gleich fünf Zeugen der Verteidigung sind am Montag in einem Prozess um mutmaßlichen sexuellen Missbrauch am Landgericht Stendal gehört worden. Die große Jugendkammer muss beurteilen, ob der Angeklagte im Altmarkkreis Salzwedel im Jahr 2023 ein Mädchen, die Tochter seiner verstorbenen früheren Lebenspartnerin, sexuell missbraucht und einmal sogar vergewaltigt hat.