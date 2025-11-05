Noch reichen die Schülerzahlen der Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey, doch die Prognosen mahnen zur Vorsicht. Welche Maßnahmen nun diskutiert werden, um den Schulstandort langfristig zu sichern.

Sinkende Schülerzahlen an der Sekundarschule in Parey: Wie der Standort dennoch gehalten werden soll

Die Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey aus der Luft.

Parey. - Da die Sekundarschule in Brettin ihre Mindestschüleranzahl nicht mehr erreicht hat, wurde die Schule zum Schuljahr 2025/2026 mit der Sekundarschule Genthin-Süd fusioniert. Dadurch soll der Standort erhalten bleiben und weiterhin fünfte Klassen eingeschult werden.